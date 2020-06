Strafverfolgung im Internet : Innenminister wollen Identifikationspflicht in sozialen Netzwerken

Erfurt Straftäter sollen im Internet künftig besser identifizierbar sein. Dafür wollen sich die Innenminister von Bund und Ländern einsetzen. Eine Klarnamenpflicht sei allerdings nicht angestrebt, sagte Niedersachsens Innenminister Pistorius.

Die Innenminister von Bund und Ländern wollen eine Identifikationspflicht in sozialen Netzwerken. "Es geht hier nicht um eine Klarnamenpflicht", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zum Abschluss der Innenministerkonferenz (IMK) am Freitag in Erfurt. Wer aber unter Pseudonym in sozialen Medien oder auf Spieleplattformen unterwegs sei, solle zukünftig beim jeweiligen Anbieter seine Identität hinterlegen müssen.