München In der Debatte um eine mögliche Einführung des Tempolimits auf deutschen Straßen, hat die CSU nun eine Offensive gestartet. Die Partei will Unterschriften gegen das Vorhaben sammeln.

Die CSU will sich an die Spitze der Gegner eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen stellen. Die Partei startete dazu eine neue Kampagne: Auf einer Website können sich Unterstützer unter dem Motto "Tempolimit? Nein danke! Mach mit - gemeinsam gegen Tempolimit" registrieren lassen, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Nach CSU-Angaben hätten sich nach der Freischaltung der Seite innerhalb von zwei Tagen 10.000 Unterstützer angemeldet.