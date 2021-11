Nutzung des Eskenspfads eingeschränkt : Verkehrsschilder in Walbeck sorgen für Verwirrung

Walbeck Weil die Straelener Straße zurzeit gesperrt ist, wird der Eskenspfad in Walbeck als Abkürzung genutzt. Da es sich um einen Wirtschaftsweg handelt, hat die Stadt nun reagiert.

Zwei Schilder am Eskenspfad in Walbeck sorgen für Verwirrung. Kurz nach dem Ortsausgangsschild in Richtung Straelen werden Verkehrsteilnehmer neuerdings darauf aufmerksam gemacht, dass die Straße im weiteren Verlauf nur für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. Für Auto- und Motorradfahrer ist der Weg hingegen gesperrt.

Die Baustelle kann aber umfahren werden – nur sollte dies aus Sicht der Stadt eben nicht über den Eskenspfad geschehen. Dieser sei ein Wirtschaftsweg und werde von landwirtschaftlichen Gespannen genutzt, was einen Begegnungsverkehr schwierig bis unmöglich macht. Zudem hätten sich Anwohner beschwert, dass der Eskenspfad verstärkt als Ausweichstrecke genutzt werde und Autofahrer mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs seien. Deshalb wurde die Straße durch die Stadt Geldern als zuständige Straßenverkehrsbehörde für Kraftfahrzeuge aller Art – mit Ausnahme des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs – seit Anfang November gesperrt. Bei der Entscheidung spielte auch die Sicherheit der Kitakinder eine Rolle, die die städtische Kindertagesstätte Eskenspfad besuchen. Diese liegt gleich am Ortsrand, also am Beginn der Straße Eskenspfad. Ein Abkürzungsverkehr, der sich meist durch zügige Fahrweise auszeichnet, sei hier fehl am Platze, so der Stadtsprecher auf Nachfrage. Ob die neue Regelung auch eingehalten wird, obliege der Kontrolle durch die Polizei.