Umweltministerin für Bonus-Malus-System : Schulze will spritfressende Autos teurer machen

Schulze will spritfressende Autos teurer machen

Berlin Im Kampf gegen den Klimawandel will Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Kauf schwerer Autos mit hohem Spritverbrauch teurer machen. Elektrofahrzeuge dagegen sollen günstiger werden. Die FDP kritisiert die Idee vehement.

Die schwarz-rote Koalition hatte sich im September in ihrem Klimaschutzprogramm auf eine Reform der Kfz-Steuer verständigt. Diese soll stärker an den CO2-Emissionen ausgerichtet werden und so einen weiteren Anreiz zum Kauf von E-Autos geben. Ein Gesetzentwurf aus dem Bundesfinanzministerium steht noch aus.