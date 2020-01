Verkehrsminister Scheuer kritisiert ADAC in Tempolimit-Diskussion

München Die Äußerung des ADAC, sich bis auf weiteres keine Empfehlung zum Tempolimit abzugeben, ist bei Verkehrsminister Andreas Scheuer keineswegs gut angekommen. Er kritisiert den Verein.

Nach der Neutralitätsbekundung des ADAC in der Tempolimit-Debatte hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Automobilclub scharf kritisiert. "Ein 'neutrales' Durchlavieren bei diesem Thema gibt es definitiv nicht", sagte Scheuer der "Bild am Sonntag" (Bams). Die vielen ADAC-Mitglieder, die bei der jetzigen bewährten Regelung bleiben wollen, würden das dem Vorstand "deutlich machen".

Scheuer wies in der "Bams" darauf hin, dass der Bundestag erst vor wenigen Wochen mit überwältigender Mehrheit das bestehende System der Richtgeschwindigkeit bestätigt habe.

Der ADAC hatte am Freitag bekräftigt, dass er sich "bis auf weiteres einer Empfehlung an die Politik zum allgemeinen Tempolimit" enthalten wolle. Hintergrund ist demnach das "unklare" Meinungsbild innerhalb der Bevölkerung und bei den ADAC-Mitgliedern in dieser Frage.