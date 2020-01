Kolumne „Mit Verlaub!“ : Ja zum Tempolimit

Düsseldorf Die Vernunft bricht sich Bahn. Auch wir deutsche Autoraser zivilisieren uns.

Also, hier schreibt ein Freund des Autos. Was Sie womöglich überraschen wird: dass der nostalgisch klingende Textbeginn inklusive Spaß an Sportwagen-Rasanz in ein entschiedenes Ja zu einem generellen Tempolimit mündet. Zum wiederholten Mal bekenne ich mich an dieser Stelle dazu; beim ersten Mal gab es als Reaktion noch teilweise wüste Beschimpfungen. Mit jedem weiteren Plädoyer legte sich der Furor derjenigen, die meinen, es gebe so etwas wie ein Menschenrecht auf Tempo 180. Die unzivilisierte Raserei und Auffahr-Drängelei auf unseren Schnellstraßen muss und wird bald ein Ende haben. Dass selbst der schläfrige ADAC seine altfränkischen Lobby-Anstrengungen zugunsten „Freier Fahrt für freie Bürger“ abbremst, zeigt, dass sich die Vernunft Bahn bricht. Und wer jetzt doch noch einwendet, es gebe bereits zu viele Verbote, und ein Tempolimit 130 sei illiberal, dem halte ich entgegen: Der Mensch ist aus krummem Holz, man kann liberal sein und dennoch zivilisiertes Verhalten erzwingen wollen.