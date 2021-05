Neue Umfrage : Union verbessert sich wieder etwas - Grüne liegen bei 23 Prozent

Berlin Die Union hat in einer neuen Umfrage gut 1,5 Prozentpunkte dazu gewonnen. Die Grünen hingegen verloren etwas. SPD und FDP konnten ihr Ergebnis halten.

Die Union hat sich in der politischen Stimmung wieder etwas erholt. CDU/CSU kommen in einer am Dienstag von der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Insa-Umfrage auf 25,5 Prozent Zustimmung, 1,5 Prozentpunkte mehr als vor einer Woche. Die Grünen verloren hingegen einen halben Punkt und kommen nun auf 23,5 Prozent. Insa-Chef Hermann Binkert nannte das Unions-Ergebnis eine "Trendumkehr", dies zeige sich beim Zuwachs an sicheren Stimmen.