2. Bundesliga : VfL Bochum macht Schritt in Richtung Bundesliga – Schützenfest in Aue

VfL Bochum macht Schritt in Richtung Bundesliga – Schützenfest in Aue

Bochum Der VfL Bochum macht einen riesen Schritt in Richtung Bundesliga und hat durch den klaren Erfolg gegen Regensburg den Relegationsplatz sicher. Ein wahres Schützenfest gab es in Aue gegen den SC Paderborn. Derweil droht dem SV Sandhausen der Abstieg.

Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Der VfL gewann gegen Jahn Regensburg nach Rückstand klar mit 5:1 (2:1) und liegt zwei Spiele vor Saisonende fünf Punkte vor dem ärgsten Verfolger Greuther Fürth. Durch den Heimerfolg, an dem Robert Tesche einen immensen Anteil hatte, haben die Bochumer zumindest den Relegationsplatz drei schon sicher. Richtig wild ging es in Aue zu, wo der SC Paderborn seinen Positivtrend bestätigt. In einem denkwürdigen Duell der Mittelfeld-Klubs bei Erzgebirge Aue drehte das Team des scheidenden Trainers Steffen Baumgart noch im ersten Durchgang einen 0:2-Rückstand und gewann später noch 8:3 (4:2). Paderborn hat nun fünf Partien in Serie nicht verloren. Der FC Heidenheim schlug derweil den SV Sandhausen mit 2:1.