Werkself ohne Durchschlagskraft : Bayer lässt die Vorlagen der Konkurrenz liegen

Leverkusen Bayer Leverkusens Torwart Lukas Hradecky ist enttäuscht von dem 0:0 in Bremen und beklagt mangelnde Effektivität in der Offensive. „Der Punkt hilft Bremen ein bisschen mehr als uns“, sagt er.

Das ist mit Blick auf die Tabelle umso ärgerlicher für Leverkusen. Union Berlin hat in Wolfsburg verloren (0:3), Mönchengladbach hat das Samstagabendspiel in München komplett vergeigt und erwies sich als äußerst entgegenkommender Gast zur Meisterfeier des FC Bayern (0:6). Der Umkehrschluss: Bayer hätte ein Sieg gereicht, um Platz sechs endgültig zu sichern. Aber durch das 0:0 ist diese Entscheidung vertagt. Eine andere ist indes durch die Ergebnisse der anderen Spiele gefallen. Mit Platz vier wird die Werkself in dieser Saison nichts mehr zu tun haben.

„Der Punkt hilft Werder ein bisschen mehr als uns“, sagte Hradecky, der sich über sein insgesamt achtes Zu-Null-Spiel in dieser Bundesligasaison nicht so recht freuen konnte. „Wenn man mich nicht sieht, bedeutet das, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe.“ Im Endeffekt sei das aber egal angesichts der verpassten Chance, das letzte noch verbliebene Ziel dieser achterbahnartigen Spielzeit vorzeitig zu erreichen.

Hannes Wolf will von Bayer harte Arbeit in Bremen sehen

Dass auch Platz sechs in den Wettbewerb führt, liegt am DFB-Pokalfinale, das der sichere und der wahrscheinliche Champions-League-Teilnehmer Leipzig sowie Dortmund am 13. Mai bestreiten. Denn wenn sich der Pokalsieger über die Liga für die Champions- oder Europa League qualifiziert hat, spielen die Mannschaften auf Platz fünf und sechs in der Europa League – und der Siebte landet in den Play-offs der neuen Conference League.