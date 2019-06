Bundespräsident in Island : Steinmeier fordert mehr Klimaschutz-Engagement in Europa

Steinmeier fordert mehr Klimaschutz-Engagement in Europa

Bundespräsident in Island

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden von Gudni Thorlacius Jóhannesson, Staatspräsident von Island, seiner Frau Eliza Reid und einem Blumenmädchen in Tracht vor der Residenz des Präsidenten begrüßt. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Island. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Reykjavik Es hat eine gewisse Symbolwirkung: Der Bundespräsident reist zum Staatsbesuch nach Island - am bislang wärmsten Tag des Jahres dort. Die Erderwärmung macht der Insel zunehmend zu schaffen. Frank-Walter Steinmeier kommt als Lernender.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Anstrengungen Islands für den Klimaschutz gewürdigt und von anderen Staaten Europas mehr Engagement hierfür gefordert. Die Notwendigkeit, im Bereich des Klimaschutzes entschiedener zu handeln, sei völlig unbestritten, sagte er nach einem Treffen mit Islands Staatspräsident Gudni Jóhannesson am Mittwoch in der Hauptstadt Reykjavik. „Da müssen Regierungen, da müssen auch europäische Regierungen mehr tun als in der Vergangenheit.“