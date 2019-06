Kommentar zur Nationalen Weiterbildungsstrategie : Digitale Weiterbildung ernster nehmen

Meinung Berlin Regierung und Sozialpartner müssen ihren Worten Taten folgen lassen, kommentiert unsere Autorin Birgit Marschall die neue „Nationale Weiterbildungsstrategie“.

Die Digitalisierung trifft fast jeden der 43 Millionen Erwerbstätigen. Viele kleinere und mittlere Unternehmen sind überfordert damit, ihre Mitarbeiter so zu schulen, dass sie die Chancen der Digitalisierung voll ausschöpfen können. Fortbildungen kosten Zeit und Geld. Die Mehrheit der Arbeitnehmer hilft sich daher selbst – durch Learning by Doing auch in der Freizeit. Wenn nun die Bundesregierung mit den Sozialpartnern eine Vereinbarung über eine „Nationale Weiterbildungsstrategie“ trifft, klingt das hochtrabend und wohlfeil. Zunächst steht diese längst überfällige Strategie auch nur auf dem Papier. Regierung und Sozialpartner müssen ihren Worten Taten folgen lassen.