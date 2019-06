Nach Brinkhaus-Statement : Laschet will die Debatte um Kanzlerkandidatur beenden

Laschet will die Debatte um Kanzlerkandidatur beenden

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf einer CDU-Vorstandssitzung in Berlin. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Berlin Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat sich zuvor für Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin stark gemacht. Der NRW-Ministerpräsident riet dazu, mit dieser Debatte bis zum Parteitag Ende 2020 zu warten.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet pocht auf ein Ende der Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union. „Vor der nächsten Bundestagswahl werden sich CDU und CSU auf einen Kanzlerkandidaten einigen“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Annegret Kramp-Karrenbauer hat vorgeschlagen, dass die CDU sich dieser Frage auf einem Parteitag Ende 2020 widmen sollte. Wir sollten also die Fragen klären, wenn sie anstehen und nicht vorher.“

Auf eine solche Fürsprache verzichtete Laschet in dem Funke-Interview. Er hatte am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt, als er der „Welt am Sonntag“ sagte, mit Kramp-Karrenbauers Vorsitzendenwahl sei noch keine Entscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur verbunden. Zumal sie selbst gesagt habe, diese Frage sei auf dem Parteitag Ende 2020 zu entscheiden.