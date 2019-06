Kommentar zur Weiterbildungsstrategie : Auch die Arbeitgeber sind in der Verantwortung

Meinung Berlin Die „Nationale Weiterbildungsstrategie“ von Bundesregierung und Sozialpartnern ist selbst ohne den Druck der Digitalisierung ein guter Schritt. Aber auch die Arbeitgeber müssen in die Verantwortung genommen werden, um ihr Personal ausreichend fortzubilden.

Der Staat in Gestalt der Bundesagentur für Arbeit wäre de facto nicht in der Lage, anstelle der Arbeitgeber einzuspringen und ein solches umfassendes Weiterbildungsversprechen an alle praktisch umzusetzen. Die Arbeitgeber wollen sich zudem zu Recht die in ihren Händen liegende Kompetenz des Weiterbildungsgeschäfts nicht nehmen lassen. Sie wissen am Ende auch besser als der Staat, was am Markt benötigt wird.