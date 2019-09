Asylbescheide : Bundesamt für Migration: Flüchtlinge haben mit ihren Asylklagen weniger Erfolg als bisher

Frauen treffen sich in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Foto: dpa/Jens Wolf

Berlin Die Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) über Asylanträge von Flüchtlingen werden immer seltener von Gerichten aufgehoben. Die Quote der Asylbescheide, die erfolgreich beklagt wurden, ist im ersten Halbjahr 2019 auf 14,5 Prozent gesunken. Dagegen hatte sie im vergangenen Jahr noch bei 17 Prozent und im Jahr 2017 bei 22 Prozent gelegen. Das geht aus der aktuellen Gerichtsstatistik des Bundesamtes hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

In gut 41 Prozent der Fälle habe das Gericht die Entscheidungen des Amtes bestätigt, so das Bamf. Bei den restlichen 44,2 Prozent der Fälle handele es sich um so genannte „sonstige Verfahrenserledigungen“. Dabei ging es etwa um Fälle, bei denen Flüchtlinge ihre Klagen zurückzogen oder das Bamf den erwünschten Schutzstatus doch noch erteilte oder verbesserte. Würde man diese sonstigen Fälle nicht wie das Bamf und die Bundesregierung in die Berechnung der Erfolgsquote der Asylklagen einbeziehen, käme man auf eine insgesamt deutlich schlechtere Bilanz des Amtes. Dann wären ein Viertel bis ein Drittel aller Asylklagen erfolgreich, weil die Gerichte die Asylbescheide des Bamf aufhoben.