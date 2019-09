Medienbericht : Bamf-Asylentscheidungen waren in den meisten Fällen korrekt

Bamf-Asylentscheidungen waren in den meisten Fällen korrekt

Ein Blick auf das Schild an der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

München Die im ersten Halbjahr 2019 überprüften Asylentscheidungen in Deutschland waren einem Medienbericht zufolge meist ohne Beanstandung. So viele positive Entscheidungen traf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Beinahe alle überprüften Asylentscheidungen aus dem ersten Halbjahr 2019 waren laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ korrekt. Demnach überprüfte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit Sitz in Nürnberg 62.000 positive Entscheide aus den ersten sechs Monaten noch einmal. In rund 97 Prozent sei der Schutzbedarf erneut bejaht worden. Die Zahlen gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Zeitung (Donnerstagausgabe) vorliegt.

Lediglich in 0,5 Prozent der Fälle - also bei etwa 330 Personen - sei die Rücknahme des Schutzstatus veranlasst worden. Dies geschehe, wenn Asylsuchende falsche Angaben gemacht oder die Behörden getäuscht hätten. In zwei Prozent der Fälle sei der Schutzstatus widerrufen worden, weil sich beispielsweise die Situation im Herkunftsland verbessert habe oder ein Abschiebungshindernis wie eine Krankheit nicht mehr vorgelegen sei.