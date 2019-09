Kostenpflichtiger Inhalt: Asylbewerber : Flüchtlinge: Druck auf Merkel steigt

Flüchtlinge und Migranten bei der Ankunft in Thessaloniki Anfang September. Foto: AP/Giannis Papanikos

Berlin In Griechenland kommen so viele Asylbewerber an wie seit Jahren nicht mehr. Nun will die Kanzlerin Libyen wieder stabilisieren und die Fluchtrouten auf dem Mittelmeer ordnen.