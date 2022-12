Erste Bilanz zum Warntag Behörden zufrieden – dabei lief beim Warntag nicht alles glatt

Beim bundesweiten Warntag, der an diesem Donnerstag um 11 Uhr startete, wurde erstmals das sogenannte Cell-Broadcasting getestet. Damit werden Warnmeldungen zusammen mit einem Hinweiston direkt auf Mobilfunkgeräte gesendet, die angeschaltet sind und Netzempfang haben. Das System funktioniert jedoch nur, wenn die Handys für das System vorbereitet sind und über die jüngsten Updates verfügen. Bei älteren Geräten funktioniert das Cell-Broadcasting bisher nicht, eine Liste geeigneter Geräte hält das BBK auf seiner Internetseite bereit. „Mit der Einführung von Cell-Broadcast haben wir unser Warnsystem der aktuellen Lebenswirklichkeit angepasst“, sagte Tiesler. Die Erkenntnisse aus dieser ersten bundesweiten Erprobung gehen nun in die Weiterentwicklung, kündigte Tiesler an. Ab 2023 soll das System nach Vorstellung des BBK allen warnenden Behörden zur Verfügung stehen, bislang ist das bei Ämtern in den Regionen nicht immer der Fall.