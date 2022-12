Fachkräftemonitor der Bertelsmann Stiftung Drei Viertel der Unternehmen brauchen mehr Fachkräfte

Besonders hoch ist der Bedarf an Personen mit einer Berufsausbildung: 58 Prozent der befragten Unternehmen beklagen hier Engpässe. Akademiker fehlen bei rund 30 Prozent der Firmen. Zudem zeigt sich, dass häufiger große Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten von einem Fachkräftemangel betroffen sind. Am deutlichsten fehlen Beschäftigte mit Berufsausbildung in Sachsen, Bayern, Rheinland-Pfalz und den ländlichen Regionen. Der größte Bedarf an Akademikern besteht in städtischen Ballungsräumen.