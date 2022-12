Bundesweiter Probealarm So lief der Warntag in Mönchengladbach

Die Feuerwehr hat pünktlich um 11 Uhr hat die Sirenen über den Dächern der Stadt ausgelöst. „Aus unserer Sicht ist der Warntag grundsätzlich gut gelaufen“, sagt André Weishaupt von der Leitstelle der Mönchengladbacher Feuerwehr. Fast alle Sirenen hätten ausgelöst, so der Stand am Donnerstagmittag. Über zwei Anlagen war bereits bekannt, dass sie nicht funktionieren: An der Hardter Landstraße und in Mennrath müssen noch Nacharbeiten an den Installationen vorgenommen werden. Detaillierte Erkenntnisse über die Funktion der anderen Warnanlagen werden laut Weishaupt in den kommenden Tagen gesammelt. „Wenn sich hier zeigt, dass einzelne Sirenen doch nicht richtig funktionieren, steuern wir innerhalb kürzester Zeit nach“, sagt Weishaupt.