Bundesweiter Warntag So lief die Warnung via Handy ab

Düsseldorf · Die Bevölkerung in Deutschland wurde um 11 Uhr per Radio und TV, auf öffentlichen Anzeigetafeln und neuerdings auch per Cell Broadcast auf dem Smartphone gewarnt. So lief die Handy-Warnung ab und das stand in der Warnmeldung.

08.12.2022, 12:10 Uhr

Die NINA Warn-App, das WarnWetter vom DWD und die Katwarn-App sind auf einem Display zu sehen. Foto: dpa/Oliver Berg