Kommentar zum Nachtragshaushalt 2021 Warnschuss für Christian Lindner

Doch es schließt sich nun ein Hauptsacheverfahren an, also eine genaue verfassungsrechtliche Prüfung. An deren Ende urteilt das Gericht darüber, ob die Umbuchung von gepumpten 60 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt 2021 in den Energie- und Klimafonds (EKF) verfassungswidrig war. In ihrer Begründung für die Ablehnung des Eilantrags werfen die Richter so viele knifflige Fragen auf, dass die Union mit Recht darauf hoffen kann, in der Hauptsache am Ende doch zu triumphieren.