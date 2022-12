Nach Razzia in elf Bundesländern Das sagt die Welt zum vereitelten Staatsumbruch

Die Möchtegern-Revolutionäre mögen durch das, was sie am 6. Januar 2021 in Washington sahen, ermutigt, wenn nicht gar inspiriert worden sein. Die Vorstellung, dass der Sitz der Macht und die entscheidenden Organe des Staates von einigen wenigen bewaffneten Aktivisten eingenommen werden können, muss für sie sowohl verlockend als auch berauschend sein. Es mag sie auch an die Art und Weise erinnert haben, wie die Nazis in den 1920er Jahren ebenfalls direkte Aktionen einsetzten, um Aufmerksamkeit zu erregen, Märtyrer zu schaffen und den Staat zu destabilisieren.“