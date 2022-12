Eilantrag der Union abgewiesen — Fragen und Antworten Was Karlsruhe über Lindners Haushaltspolitik denkt

Wie begründet das Gericht die Zurückweisung des Eilantrags? Die Folgen einer einstweiligen Anordnung wären zu schwer gewesen, sollte sich später im Hauptsacheverfahren herausstellen, dass die Umbuchung doch verfassungskonform gewesen sei, argumentierte Karlsruhe. Als Beispiel nannte der Zweite Senat, dass die sogenannte EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms dann womöglich nicht mehr aus den umgeschichteten Mitteln finanziert werden könnte, was mit einer Strompreiserhöhung und Mehrbelastungen für Verbraucher und Unternehmen verbunden wäre. Zudem könnten Programme für effiziente Gebäude, der Umweltbonus für E-Autos oder Hilfen zur Dekarbonisierung der Industrie gefährdet werden, hieß es. Ziele wie die CO 2 -Reduktion könnten verfehlt werden. „Wegen der Verpflichtungen aus dem Klimaschutzgesetz müsste hier über alternative Programme nachgesteuert werden, was neuerliche Haushaltsbelastungen mit sich bringen könnte.“ Sollte im Hauptsacheverfahren dagegen herauskommen, dass die Ampel verfassungswidrig gehandelt hat, würde der Haushalt mit maximal 60 Milliarden Euro belastet. Es sei davon auszugehen, dass diese Summe nicht bis zur Entscheidung in der Hauptsache ausgeschöpft werde. In der Abwägung seien die Folgen hier weniger schwer.