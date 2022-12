Bundesweiter Warntag „Was für ein Alarm? Ich hab’ nichts gehört“

In vielen Düsseldorfer Stadtteilen waren die Sirenen gut zu hören, etwa in Volmerswerth, Flingern, Stadtmitte und beim Hauptbahnhof. Die Feuerwehr wertet derzeit die Rückmeldungen der Bevölkerung aus und bittet weiterhin, dass Infos etwa zur Lautstärke in den einzelnen Stadtteilen und Straßen beispielsweise über die Facebook-Seite der Feuerwehr mitgeteilt werden. So sei es möglich, ein genaueres Bild über die Reichweite der Sirenen zu erhalten. Bei vielen klingelte in Düsseldorf pünktlich um 11 Uhr, teilweise auch schon eine Minute früher, lautstark das Handy – inklusive Vibrationsalarm. Viele haben sich erschreckt. „Ich hatte gerade meine Kopfhörer auf, das war sehr unangenehm", berichtet eine Passantin in der Altstadt. Allerdings gab es auch etliche Telefone, die keine Warn-SMS erhalten haben.