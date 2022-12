Bundesweiter Warntag Probe geglückt, Ernstfall folgt

Für Warnungen via Cell Broadcasting müssen Handys lediglich eingeschaltet, empfangsbereit und nicht allzu veraltet sein. Die Technologie ist keineswegs futuristisch; es gibt sie beinahe so lange, wie es SMS gibt – seit Ende der 90er-Jahre. In anderen Ländern ist sie längst Standard, die Niederlande nutzen das auf Cell Broadcast basierende Alarmsystem NL-Alert seit 2012. Probealarm gibt es zweimal jährlich, echte Warnungen regelmäßig – etwa während der Pandemie.