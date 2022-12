Nach Razzia bei Reichsbürgern Wie sicher ist der Bundestag?

Der Generalbundesanwalt bestätigte am Mittwoch: Einzelne Mitglieder der Gruppe hätten auch geplant, „gewaltsam in den Bundestag einzudringen“. Im politischen Berlin herrschte Entsetzen und Erleichterung zugleich angesichts der Razzia in der Reichsbürgerszene – an einem Tag, an dem offenbar Pläne für einen Umsturzversuch vereitelt wurden und an dem laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) „in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürger-Milieu“ geblickt worden ist. Erinnerungen wurden wach.