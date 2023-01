Zwei Jahre nach Sturm aufs Kapitol Der Staat gegen Donald Trump

Sollte es eine Anklage geben, bekäme Trump, was er in dem Brandbrief an das Komitee beanstandet hatte: Ein rechtsstaatliches Strafverfahren – genau wie mindestens 964 seiner Anhänger, die sich in den vergangenen zwei Jahren vor Gericht verantworten mussten. So selbstverständlich das klingt, so einzigartig wäre es in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es gibt keine Blaupause für die Anklage eines Ex-Präsidenten. Trump bekäme dieselbe Behandlung wie allen anderen Angeklagten: Er müsste seinen Reisepass aushändigen, ein erkennungsdienstliches Foto aufnehmen lassen und eine Kaution hinterlegen. Die Auswahl der unabhängigen Jury wäre eine Mammutaufgabe bei einem Mann, den nahezu jeder kennt.