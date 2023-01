Wahl des Repräsentantenhaus-Chefs US-Republikaner McCarthy scheitert auch im sechsten Anlauf

Beim Machtkampf um den mächtigsten Posten im US-Parlament hatte McCarthy am Mittwoch seine Serie an Niederlagen fortgesetzt. Der bisheriger Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus verfehlte am Mittwoch in drei weiteren Wahlgängen erneut die notwendige Mehrheit. Ein Appell des Ex-Präsidenten Donald Trump an seine Parteikollegen, das Drama zu beenden und McCarthy ihre Stimme zu geben, verhallte ungehört. US-Präsident Joe Biden nannte das Wahldebakel „peinlich“.