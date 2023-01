Drohnen in der Ukraine Sind Waffen mit Künstlicher Intelligenz der nächste Schritt?

Mehrere Länder arbeiteten längst auch an der Entwicklung von Drohnen, die in tödlichen Schwärmen angreifen könnten, sagt Zachary Kallenborn, ein Waffenexperte von der George Mason University nahe Washington. Dass derartige Entwicklungen in Zukunft kriegsentscheidend sein könnten, betonte Putin schon 2017 in einem Fernseh-Chat mit Ingenieurstudenten. „Wenn die Drohnen der einen Seite durch die Drohnen einer anderen zerstört werden, wird diese keine andere Wahl haben, als sich zu ergeben“, sagte er.