Seit Oktober in U-Haft 30-Jährige aus Kreis Steinfurt wegen Terror-Unterstützung angeklagt

Laut den Ermittlungen der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen (ZenTer NRW) ist die Frau im Mai 2014 mit ihrem minderjährigen Sohn aus der Türkei nach Syrien ausgereist, um dort ihrem beim Islamischen Staat (IS) tätigen Mann zu unterstützen. Von seinen Kampfeinsätzen soll sie gewusst haben. Außerdem soll sie die Einschleusung weiterer IS-Angehörigen organisiert und versucht haben, weitere Personen in Deutschland zur Ausreise nach Syrien zu überreden. Laut Anklage soll sie auch versucht haben, Gelder für den IS zu beschaffen. Im Herbst 2015 brauchte die Frau in Syrien ihr zweites Kind zur Welt, obwohl beide Kinder ständig in Lebensgefahr schwebten.