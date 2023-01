Grenze zu Mexiko US-Regierung verkündet neue Maßnahmen gegen illegale Einwanderung

Die US-Regierung setzt vor einem geplanten Besuch von US-Präsident Joe Biden an der Südgrenze neue Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Einwanderung aus Mexiko in Kraft. Ab sofort sollen bis zu 30 000 Migranten pro Monat aus Venezuela, Kuba, Haiti und Nicaragua, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, legal in die USA einreisen dürfen und dort zwei Jahre lang leben und arbeiten. Das kündigten hochrangige Mitarbeiter der US-Regierung am Donnerstag an. Gleichzeitig sollen Migranten, die auf anderen Wegen über Panama und Mexiko in die USA kommen abgeschoben werden. Mexiko habe sich bereit erklärt, bis zu 30 000 Menschen aus Venezuela, Nicaragua, Haiti und Kuba zu akzeptieren.