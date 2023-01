Mehrfachraketenwerfer und Seezielflugkörper Australien kauft moderne Waffensysteme in USA und Norwegen

Australien hat umfassende Investitionen in die Landesverteidigung angekündigt. Wie die Regierung am Donnerstag, 5 Januar, bekannt gab, sollen mehr als eine Milliarde australische Dollar (etwa 640 Millionen Euro) in moderne Raketensysteme investiert werden, darunter Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars aus den USA, die von der Ukraine erfolgreich im Abwehrkampf gegen Russland eingesetzt wurden.