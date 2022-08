Nach Nancy Pelosi : Erneut US-Politikerin in Taipeh eingetroffen - Ärger droht

Taipeh Es droht neuer Ärger mit Peking: Nach strenger Geheimhaltung landet überraschend eine weitere US-Kongresspolitikerin in Taipeh. Auch rüstet Taiwan als Reaktion auf die Bedrohung aus China kräftig auf.

Ungeachtet der Spannungen mit China ist erneut eine Kongresspolitikerin aus den USA nach Taiwan gereist. Das Flugzeug mit der republikanischen Senatorin Marsha Blackburn an Bord landete am späten Donnerstagabend Ortszeit in Taipeh, wie das Außenministerium bestätigte. Die bis zuletzt geheim gehaltene Visite dürfte in Peking als neue Provokation gewertet werden, da die kommunistische Führung die demokratische Inselrepublik als eigenes Territorium betrachtet und offizielle Beziehungen anderer Länder zu Taipeh vehement ablehnt.