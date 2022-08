Trotz Drohungen aus China ist US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi am Dienstag in Taiwan eingetroffen. Peking sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder dorthin ab.

Im Foto: Menschen gehen an einem Plakat vorbei, das die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, willkommen heißt.