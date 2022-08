Finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin : „Partyministerin“ im Krisenmodus

Foto: dpa/Heikki Saukkomaa 14 Bilder Das ist die jüngste Staatschefin der Welt

Helsinki Sanna Marin wollte Vertrauen zurückgewinnen, nachdem ihre Vorgänger mit Skandalen auf sich aufmerksam machten. Doch auch die jüngste Regierungschefin leistet sich den ein oder anderen Fehltritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Mattern

„Ich bin ein Mensch. Und manchmal vermisse ich inmitten dieser dunklen Wolke Freude, Licht und Spaß.“ Unter Tränen hat sich die finnische Premierministerin Sanna Marin in dieser Woche für ein Foto entschuldigt, dass zwei ihrer leicht bekleideten Freundinnen im Amtssitz der Premierministerin zeigt, eine bedeckt mit dem Schild „Finnland“ ihren Busen.

Marin bestätigte am Dienstag, dass das Foto im Juli in ihrem Amtssitz Kesäranta in Helsinki aufgenommen wurde, während sie selbst gerade ein Musikfestival besuchte. Marin sagte, sie habe damals „Freunde“ in ihren Amtssitz eingeladen, die dort „den Abend verbracht“ und „in die Sauna gegangen“ seien. Eine frühere Teilnehmerin am Miss-Finnland-Wettbewerb und heutige Online-Prominente hatte das Foto mit ihr zunächst auf ihrem Tiktok-Nutzerkonto veröffentlicht.

Lesen Sie auch Oben-ohne-Foto in Residenz : Erneut Aufregung um finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin

In einem Leitartikel in der einflussreichsten Zeitung des Landes, Helsingin Sanomat, wurde am Dienstag kritisiert, Marin habe anscheinend „die Kontrolle verloren“. Es bestehe das Risiko, dass weitere Menschen Bilder aus ihrem Privatleben veröffentlichen könnten.

Der Trubel um Marins Person hat der 36-Jährigen sichtlich zugesetzt - oder aber sie setzt ihr Weinen gekonnt ein. Seit vergangener Woche ist die Politikerin mit ausgelassenen Partyvideos in den heimischen wie internationalen Schlagzeilen. Das Feiern entschuldigte sie mit dem Druck, den der Krieg in der Ukraine verursache.

Die Fragen, die Finnland nun bewegt, drehen sich weniger um Sexualmoral, sondern darum, ob die Sozialdemokratin wirklich krisenfest ist - denn unweit von der Hauptstadt Helsinki schließt sich Großnachbar Russland an. Dessen Aggression in der Ukraine hat das Gros der Parteien bewogen, die traditionelle Bündnisfreiheit zu verlassen und den NATO-Beitritt zu beantragen. Von der Premierministerin wird darum Verlässlichkeit erwartet.

Politische Karriere

Seit ihrem Amtsantritt 2019 als jüngste Regierungschefin sorgt die Politikerin für Kontroversen, welche bei traditionellen Finnen auf Ablehnung stoßen, für das progressive Finnland wurde sie zur Influencerin, zur Ikone. Ihre Vita ist auch wenig traditionell - aufgewachsen bei ihrer Mutter und deren Partnerin, war die Kindheit durch finanzielle Probleme geprägt, was sie motivierte, sich bei der sozialdemokratischen Partei zu engagieren - Finnland sollte wieder mehr zu einem Wohlfahrtsstaat werden. In der Arbeiterstadt Tampere studierte sie Verwaltungswissenschaft. Aufgrund ihres Faibles für das Feiern wurde ihr dort in einer Studentenzeitschrift schon 2008 eine Karriere als „Partyministerin“ vorhergesagt.

Lesen Sie auch Finnlands Regierungschefin : Neues Party-Video bringt Sanna Marin in Erklärungsnot

Karriere machte sie dann 2012 als Kommunalpolitikerin in Tampere, wo sie Sitzungen mit harter Hand führte, schon 2014 wurde sie stellvertretende Parteisprecherin. Nachdem der sozialdemokratische Premierminister Antti Rinnen mit Korruptionsfällen belastet war und mit dem Koalitionspartner Zentrum sich nicht einigen konnte, löste sie diesen mit 34 Jahren als jüngste Regierungschefin in Europa im Dezember 2019 ab.

Mit der Korruption wollte sie aufräumen und den Traum von der Chancengleichheit verwirklichen: „Schluss mit der Saunapolitik!“ so ihr Slogan. Ein mehrfacher Verweis nicht nur gegen Rinne – es sollten keine Deals in einem geschlossenen Kreis wie in dem in Finnland so beliebten Ort mehr abgeschlossen werden, gleichzeitig ein Hieb gegen die „Männerpolitik“ des langjährigen Präsidenten Urho Kekkonen, der politische Sitzungen in der Sauna abhielt, bis die weiblichen Abgeordneten protestierten.

Fehler und Hetze

Allerdings machte sie 2021 mit dem „Frühstücksgate“, mit der Abrechnung des morgendlichen Mahls für ihren Ehemann und Tochter auf Staatskosten, selbst einen Fehler, der im auf Transparenz bedachten Finnland nicht gut ankam. Vertrauen konnte sie und ihr von Frauen dominiertes Kabinett durch das Navigieren in der Coronakrise sammeln - vor allem die Betagten wurden in der überalterten Gesellschaft durch die rasch umgesetzten Maßnahmen gut geschützt.

In den sozialen Medien wird jedoch gegen sie und weitere weibliche Ministerinnen gehetzt, von „Tamponbande“ ist die Rede; die Regierung spricht von „koordiniertem Mobbing“. Als Gegner werden Wähler der Partei „Basisfinnen“ ausgemacht, eine rechte Partei, welche sich als Interessensvertreter der „kleinen Leute“ versteht. Deren Chef Jussi Halla-aho gilt zumindest als deutlichster Kritiker Marins und sieht sich seinerseits mit einer „aggressiven Armee“ von Befürwortern der Politikerin in den sozialen Medien konfrontiert. Auch glaubt er, dass die „Geltungssucht“ Marins bald zu ihrer Amtsenthebung führt.