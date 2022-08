Verantwortung für Versäumnisse : Japanischer Polizeichef tritt wegen Attentat auf Abe zurück

Tokio Itaru Nakamura, der Polizeichef von Japan, will Verantwortung für die Versäumnisse der Polizei rund um den Anschlag auf den Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe übernehmen. Deshalb hat er seinen Rücktritt angekündigt.

Der Chef von Japans Nationalpolizei, Itaru Nakamura, hat seinen Rücktritt angekündigt. Damit übernehme er die Verantwortung für Versäumnisse rund um den tödlichen Anschlag auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Nara am 8. Juli, gab Nakamura am Donnerstag bekannt. Seine Erklärung fiel mit der Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zusammen, in dem der Nationalpolizei Fehler attestiert werden.