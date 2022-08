Debatte über Corona-Regeln : Baerbock hält an Maskenpflicht bei Regierungsflug nach Marokko fest

Baerbock hält an Maskenpflicht bei Regierungsflug nach Marokko fest

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) geht an Bord einer Maschine der Flugbereitschaft. Foto: dpa/Britta Pedersen

Rabat Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck sorgten mit ihrem Flug nach Kanada für Aufregung. Der Grund: Sie trugen keine Maske im Flugzeug. Für die Reise der Außenministerin gelten andere Regeln.

Bei der Reise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Marokko und Dänemark gilt anders als bei der Kanda-Reise von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie. Alle Passagiere mussten zudem höchstens 24 Stunden vor dem Abflug von Berlin in die marokkanische Hauptstadt am Montagabend einen PCR-Test machen und zusätzlich an jedem weiteren Reisetag morgens einen Selbsttest.