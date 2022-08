Mindestens 22 Tote : Heftige Regenfälle zwingen mehr als 340.000 Menschen im Tschad zur Flucht

Nach starken Regenfällen überflutete Straßen in N’Djamena, der Hauptstadt des Tschad, am 5. August 2022 (Archivfoto). Foto: AFP/AURELIE BAZZARA-KIBANGULA

N'Djamena Ein Gutteil des Tschad ist seit Juni von Überschwemmungen durch heftige Regenfälle betroffen. Hunderttausende Menschen haben ihren Besitz und ihr Zuhause verloren. Lebensmittelengpässe verschärfen die Lage.

Betroffen von den wochenlangen starken Regenfällen war unter anderem die Hauptstadt N'Djamena. „Wir können die Situation nicht mehr bewältigen“, erklärte das Ocha-Büro im Tschad in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP. Es werde konsequentere internationale Unterstützung benötigt.

In den Sahelländern Burkina Faso, Tschad, Mali, Niger und Nigeria sind Dürre, Konflikte und Instabilität die Hauptursachen für eine unsichere Wasserversorgung. 40 Millionen Kinder seien dort in hohem bis extrem hohem Maße durch Wassermangel gefährdet, warnt das Kinderhilfswerk Unicef. Nach den neuesten Daten der Weltgesundheitsorganisation sterben in der Sahelzone bereits mehr Kinder an den Folgen unsicherer Wasser- und Sanitärversorgung als in jedem anderen Teil der Welt.