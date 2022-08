Sechs Monate Krieg : USA steht weiter solidarisch hinter der Ukraine

Antony Blinken (l), Außenminister der USA, und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bei einem gemeinsamen Treffen. Foto: dpa/Uncredited

Washington Ein halbes Jahr nach dem Überfall Russlands bleiben die USA der größte Unterstützer der Ukraine. Im Alltag der Amerikaner spielt der Krieg nur eine untergeordnete Rolle.

Überall in den USA lässt sich die blau-gelbe Fahne der Ukraine an öffentlichen Gebäuden, Privathäusern und Firmensitzen entdecken. An Orten wie der amerikanischen Hauptstadt mehr als im ländlichen Süden oder Mittleren Westen. Selbst dort zeigen sich die Amerikaner aber solidarisch mit den Betroffenen des Angriffskriegs. Ein seltener Befund in einem Land, dessen Bevölkerung bei fast jedem Thema tief gespalten ist.

Die Beobachtung auf der Straße spiegelt sich in den Umfragen wider. Sogar in einer aktuellen Erhebung für Donald Trumps Haussender FOX sagen 69 Prozent der Befragten, sie seien besorgt über die russische Invasion. Erwartungsgemäß sind nur 42 Prozent zufrieden mit der Reaktion von Präsident Joe Biden. Wobei sich der Rest zwischen „tut zu viel“ und „tut zu wenig“ aufteilt.

Das Ergebnis spiegelt eine frühere Umfrage der Meinungsforscher von Quinnipac, in der nur ein Viertel der Befragten die Ansicht vertritt, die USA täten zu viel für die Ukraine. Gemessen an der geleisteten Unterstützung für das Land, ist das ein erstaunlich geringer Prozentsatz an Menschen, die nicht mit dem Transfer von Waffen, Munition und anderen Hilfen einverstanden sind.

Das Pentagon kündigte vergangenen Freitag die 19te Tranche an Waffenlieferungen an die Ukraine an. Darunter finden sich im Gesamtwert von 775 Millionen Dollar Minenräumer, ScanEagle-Drohnen, Munition für die HIMARS-Raketenwerfer, Stinger- und Javelin-Raketen. Allesamt Waffen, die der Ukraine bei ihrer geplanten Gegenoffensive im Süden helfen könnten.

Mit Waffen im Wert von 10,6 Milliarden US-Dollar sind die Vereinigten Staaten damit die mit Abstand größten Lieferanten von Militärgütern. Eine Umfrage des Meinungsforschungs-Instituts Harris für die Harvard University aus dem Juli fand heraus, dass 53 Prozent der Befragten der Ansicht zustimmten, die USA sollten „Milliarden mehr an Militärhilfen an die Ukraine schicken, falls Russland die Invasion fortsetze.“