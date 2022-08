Alarm unter dem Ärmelkanal : Hunderte Passagiere sitzen nach Zugpanne stundenlang im Eurotunnel fest

Handout-Bild mit Genehmigung des Twitter-Feeds von Kate Scott von Fahrgästen in einem Nottunnel des Eurotunnels zwischen Frankreich und England. Foto: dpa/Twitter

London Rund 400 Menschen mussten am Mittwoch stundenlang in einem Wartungstunnel des Eurotunnels ausharren. Reisende berichteten von „furchterregenden“ Eindrücken, eine Passagierin habe eine Panikattacke erlitten.

Wegen einer Zugpanne haben Hunderte Passagiere stundenlang im Tunnel unter dem Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien festgesteckt. Nachdem an Bord eines Shuttlezuges im Eurotunnel der Alarm losgegangen war, mussten die Passagiere am Dienstagabend durch einen Wartungstunnel zu einem anderen Autozug gebracht werden, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft Getlink am Mittwoch erklärte.