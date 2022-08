25.000 Quadratmeter Fläche betroffen : Großbrand an der A31 bei Dorsten

An der A31 bei Dorsten hat es gestern ab dem späten Nachmittag einen größeren Waldbrand gegeben. Direkt neben der Autobahn stand eine Fläche von rund 20.000 Quadratmetern in Flammen. Foto: dpa/David Inderlied

Dorsten Ein großer Waldbrand in der Nähe der Autobahn 31 und der Bundesstraße 224 bei Dorsten hat mehrere Feuerwehren stundenlang in Atem gehalten. Insgesamt war eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern betroffen.

Das teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Die A31 in Fahrtrichtung Emden und die B224 waren in dem Bereich am Dienstagnachmittag und -abend stundenlang voll gesperrt. Mehrere Löschzüge aus Dorsten, Schermbeck, Altenschermbeck, Gahlen, Raesfeld, Heiden und Marl halfen bei der Brandbekämpfung. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Mittwochmorgen. Verletzt wurde niemand.