Im Norden Floridas : Briefträgerin in USA stirbt nach Angriff von fünf Hunden

Interlachen/Florida Eine 61 Jahre alte Postbotin in Florida ist von mehreren Hunden angefallen und tödlich verletzt worden. Anwohner hatten noch versucht, die Hunde zu vertreiben.

Der Lieferwagen der Frau war am Sonntag an einer Straße in Interlachen Lake Estates im Norden Floridas liegen geblieben. Als sie ausstieg, wurde sie offenbar von den Hunden angefallen. Ein Nachbar sagte der Polizei, er habe jemandem um Hilfe rufen hören und dann gesehen, wie die fünf Hunde über die Frau hergefallen seien. Mehrere Anwohner versuchten, die Hunde von der Frau wegzuzerren, einer gab mit einer Waffe einen Schuss in die Luft ab.