Panik auf der Kriseninsel : Großbritannien wieder auf dem Weg zum „kranken Mann Europas“

Menschen gehen an der Themse entlang (Symbolbild). Foto: AP/Alberto Pezzali

London Großbritannien steckt in der Krise. In den 70er Jahren sah es schon mal ähnlich aus und das Land bekam deshalb den Namen „der kranke Mann Europas“. Der Titel könnte jetzt erneut an das Königreich gehen. Inflation, Energiekrise und das Aufheben des Preisdeckels für die Gas- und Stromrechnung machen den Bürgern Sorgen.