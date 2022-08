Neunjährige erschossen : Gewaltwelle erschüttert Liverpool

Polizeibeamte in der Nähe des Tatorts in der Kingsheath Avenue, Knotty Ash, wo ein neunjähriges Mädchen in Liverpool erschossen wurde. Foto: AP/Peter Byrne

Liverpool Zum dritten Mal innerhalb einer Woche ist in Liverpool ein Mensch erschossen worden. Nach zwei Erwachsenen traf es jetzt ein neunjähriges Mädchen. Die örtlichen Behörden beklagen eine Mauer des Schweigens.

Eine Welle tödlicher Gewalt erschüttert die nordenglische Stadt Liverpool . In einem Haus wurde ein neunjähriges Mädchen von einem Unbekannten erschossen. Das Kind war zufällig zum Opfer geworden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach flüchtete ein 35-jähriger Mann am Montagabend vor einem Schützen in das Haus, nachdem die Mutter des Mädchens die Tür geöffnet hatte. Der Täter folgte dem 35-Jährigen, der keine Verbindung zu der Familie hat, und feuerte durch die offene Tür. Die Kugel traf die Mutter am Handgelenk und dann das Mädchen, das hinter ihr stand, in der Brust. Der Flüchtende wurde von mehreren Kugeln verletzt, Freunde holten ihn umgehend mit einem Auto ab und brachten ihn in ein Krankenhaus.