An der Front verletzt : Tschads Präsident Idriss Déby ist gestorben

N'Djamena Der 68-Jährige Idriss Déby regierte das westafrikanische Land seit mehr als 30 Jahren zunehmend autokratisch. Erst vor wenigen Stunden ist er für eine sechste Amtszeit wiedergewählt worden - nun ist er gestorben.

Nach einer Verletzung bei Kämpfen gegen Rebellen ist der seit 30 Jahren regierende Präsident des Tschad, Idriss Déby Itno, gestorben. Die Kämpfe hätten am Wochenende im Norden des Landes stattgefunden, hieß es in einer am Dienstag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung der Streitkräfte. Der 68-jährige Déby war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen und regierte seitdem das zentralafrikanische Land, das zu den ärmsten Staaten der Welt gehört.