Vorfall in Mexico-City : Ex-Staatsanwalt wegen vor Jahren verschwundener Studenten angeklagt

Vorfall in Mexico-City

Mexiko-Stadt Die mexikanische Justiz hat im Fall der vor knapp acht Jahren verschwundenen 43 Studenten Anklage gegen den ehemaligen Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Karam erhoben.

Ein Gericht in Mexiko-Stadt entschied am Mittwoch (Ortszeit), dass sich der 74-Jährige in einem Strafprozess verantworten muss. Dem Juristen werden das Verschwindenlassen von Menschen, Folter sowie Behinderung der Justiz vorgeworfen.