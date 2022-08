Oben-ohne-Foto in Residenz : Erneut Aufregung um finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin

Oben-ohne-Foto in Residenz

Kopenhagen Zuerst gab es ein Video, auf dem Sanna Marin bei einer Party tanzte und sang, jetzt folgte ein weiteres Foto, das sie in Bedrängnis bring. Dieses Mal ist es ein Foto zweier küssender Frauen mit nacktem Oberkörper, das in ihrem Amtssitz entstanden ist.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin ist nach der Veröffentlichung eines Party-Videos wegen eines Fotos in Bedrängnis geraten. Marin sagte dem finnischen Sender YLE zufolge am Dienstag, das Foto zweier küssender Frauen mit nacktem Oberkörper, das in einer offiziellen Residenz der Ministerpräsidentin nördlich von Helsinki entstanden sei, sei unangemessen. „Ich entschuldige mich dafür. Das Foto hätte nicht gemacht werden dürfen.“