Ausstellung in Kleve : Pop-Up-Galerie im alten „Café Lust“

Design-Studenten der HSRW zeigen Selbstporträts im alten Café Lust. Foto: HSRW

Sie steht unter der Dusche, ihre Bluse klebt nass am Körper, das Wasser läuft in Strömen von den schwarzen Haarsträhnen. Der Blick geht schräg nach unten gerichtet ins Nichts. Die Dusche ist in einer tristen, weiß gekachelten Ecke unter einer Schräge, ein weißer Schwamm versucht sich als Blüte.

Es scheint, als warte die junge Frau unter der Dusche auf das Aufatmen, das Nachlassen von Stress, das Abfallen von Spannung.

Das Foto ist eines von rund 30 Bildern, die Design-Studenten der Hochschule Rhein-Waal im Rahmen des Projektes „Experimental Self Porträt“ gemacht haben. „Das sind keine Selfies, keine Schnappschüsse, sondern durchdachte komponierte Fotos, teils in Reihen“, sagt Christiane Stark, die zusammen mit ihren Mitstudenten die Ausstellung organisiert hat. Die Fotos sollten einem Konzept folgen, Selbstporträts seien die Vorgabe des Kurses gewesen, die die Studenten in Kamp-Lintfort im vergangenen Sommersemester umgesetzt haben.

Jetzt sollen diese sehenswerten Bilder in den öffentlichen Raum. Dazu hat sich Christiane Stark das Prinzip „Pop-Up-Galerie“ ausgesucht: Im alten Café Lust in der Klever City, wo der Besitzer wohl immer noch keinen Nachmieter gefunden hat, nachdem eines der schönsten Cafés der Stadt schließen musste, werden die Bilder zwei Tage kurz gezeigt. Jeder der zehn Studenten des Kurses hat ein eigenes Konzept und zeigt dazu eine Serie von drei bis zehn Fotos.