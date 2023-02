SPD-Fraktionschef zum Ukraine-Krieg Mützenich sieht aktuell keine Verhandlungsbereitschaft bei Putin

An diesem Montag vor genau einem Jahr hatte Bundeskanzler Olaf Scholz - drei Tage nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine - in seiner sogenannten Zeitenwende-Rede im Bundestag eine Neuausrichtung in der Sicherheitspolitik angekündigt. In den ersten Monaten des Kriegs hatte die anfängliche Zögerlichkeit Berlins bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen in Kiew viel Unmut ausgelöst.