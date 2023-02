Ein Jahr Ukraine-Krieg Festnahmen bei einzelnen Anti-Kriegs-Protesten in Russland

Auch in der Hauptstadt Moskau und in Jekaterinburg am Ural gab es demnach Festnahmen. In Moskau hatten Unbekannte zudem am Fuß eines Denkmals in den frühen Morgenstunden einen handgeschriebenen Zettel abgelegt, auf dem stand: „Ukraine, vergib' uns.“ Der Zettel wurde kurz darauf entfernt und an dem Ort tauchte ein Polizeiwagen auf.